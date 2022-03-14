Кавазашвили считает, что Ваноли виноват в поражении «Спартака» от «Краснодара»

Советский экс-голкипер Анзор Кавазашвили нашёл человека, который виноват в поражении московского «Спартака» в матче с «Краснодаром».

Кавазашвили сказал Sport24, что в поражении «Спартака» виноват Паоло Ваноли, который за 20 минут до окончания матча вдруг решил поменять самых активных футболистов, в числе которых был и Зелимхан Бакаев. Экс-вратарь отметил, что вообще не понимает этого решения итальянского тренера, который должен взять всю вину за поражение на себя.

Напомним, что спартаковцы неожиданно уступили «Краснодару» со счётом 1:2.