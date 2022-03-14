Ребров высказался по поводу пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»

Экс-голкипер «Спартака» Артём Ребров в своём телеграм-канале высказался по поводу судейства в матче РПЛ с «Краснодаром».

Ребров написал, что старается не обсуждать работу судей, но ему хотелось бы порассуждать о некоторых моментах матча с «быками». Артём отметил, что игры рукой у Николсона и офсайда в моменте с отменённым голом он не увидел, как и не понял, за что всё же был назначен пенальти в ворота «Спартака», с которого «Краснодар» забил победный мяч.

Напомним, что подопечные Ваноли уступили краснодарской командой со счётом 1:2.