«Краснодар» не дал гарантий футболистам возвращать деньги после понижения зарплат

Футбольному инсайдеру Ивану Карпову стало известно, что руководство «Краснодара» отказалось давать гарантии на возврат денег после понижения зарплат футболистам, об этом журналист сообщил в своем телеграм-канале «Инсайды от Карпа».

Карпов утверждает, что на прошедшем собрании генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг заявил футболистам, что у команды есть финансы для выплат зарплат, однако, из-за санкций воспользоваться ими нельзя. Поэтому, Хашиг предложил игрокам пойти на временное понижение зарплаты, при этом удостоверив, что все денежные средства вернутся футболистам.

Игроки с пониманием отнеслись к ситуации, но потребовали гарантий о возвращении денег в письменном виде. На это генеральный директор ответил отказом.

Ранее мы сообщили, что футболисты «Краснодара» пошли на понижение зарплат, в частности известно, что каким-то футболистам уменьшили зарплату в два раза, а кому-то в три.