Какие российские клубы мог купить Абрамович

Роман Абрамович, который продаёт «Челси», может вложиться в российский футбол. Ранее олигарха уже связывали с некоторыми клубами в стране. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает, как это было.

«Торпедо» Москва

Первый заход в футбол у Романа Абрамовича был с московским «Торпедо». Точнее мог бы быть, но не случился. В 2003-м до покупки «Челси» Абрамович вместе с Александром Мамутом и Сулейманом Керимовым едва не приобрели «автозаводцев». «Торпедо» тогда играло в Премьер-лиге и принадлежало Владимиру Алёшину, но уже вовсю шло ко дну, к чему всё и привело в итоге. У «автозаводцев» уже начинались серьёзные финансовые проблемы. Абрамович и Керимов в той сделке скорее выступали просто партнерами Мамута, который был фанатом «Торпедо». Последний признавался, что в одиночку не мог потянуть финансово этот проект, а втроем им это было под силу.

Проект нового «Торпедо» на бумаге был безумным. Новые владельцы собирались приобрести Алексея Смертина, который в ту пору был сильнейшим русским футболистом, а также Огнена Коромана, который был лидером московского «Динамо». Интересно, что обоих успели выкупить до сделки по «Торпедо», а когда она сорвалась, то россиянина устроили в «Челси», отправив в аренду в «Портсмут», а серба – в «Крылья Советов». Тогда же шли переговоры с Дмитрием Сычёвым, который выступал в «Марселе», Хенриком Ларссоном из «Селтика», Сергеем Игнашевичем. Главным тренером собирались назначить Свена-Горана Эрикссона.

Это был бы суперклуб, по меркам России уж точно, но всё сорвал Алёшин. По воспоминаниям участников, он постоянно увеличивал свои финансовые требования, а финальное предложение составляло 30 миллионов долларов. Сам Алёшин эту сумму подтверждал, но уверял, что проблема была в отсутствии гарантий со стороны потенциальных покупателей. Так или иначе, сделка не состоялась. «Торпедо» через три года вылетело из элиты, вернувшись с тех пор лишь на год. Абрамович купил «Челси», с которым выиграл всё. Керимов ненадолго сделал топ-клуб из «Анжи». Мамут пытался купить «Торпедо» уже в низших лигах, но вновь не сложилось.

ЦСКА Москва

Если история про «Торпедо» подтверждена многими свидетелями, то вот проект с ЦСКА – это только разговоры. В 2001-м Евгений Гинер стал президентом «армейцев», а владельцем значилась британская компания Bluecastle Enterprises Limited. Довольно быстро появились разговоры, что за ней стоит Роман Абрамович, тем более что его «Сибнефть» стала одним из спонсоров «красно-синих».

В 2003-м сообщалось, что Абрамович мог официально купить 50% акций ЦСКА. Его помощник Сергей Капков даже обмолвился в интервью, что идея о покупке «армейцев» была. В 2010-м Владимир Путин заявил, что Абрамович поддерживает один из российских клубов, но не назвал, какой конкретно. Иржи Ярошик, когда переходил из ЦСКА в «Челси», сказал, что олигарх влияет на оба клуба. В приобретении лондонским клубом Юрия Жиркова многие тоже видели завуалированную помощь ЦСКА. В 2017-м ходили разговоры, что «армейцев» может приобрести старший сын Романа – Аркадий Абрамович.

Однако дальше слухов и сопоставления фактов так ничего и не случилось. Пока…

«Спартак» Москва

Опять же, по слухам, всё в том же 2003-м Абрамович мог купить «Спартак». Правда, этому нет никаких подтверждений, даже косвенных. Учитывая, что клуб через год перешёл от Андрея Червиченко к Леониду Федуну, которые оба связаны с «Лукойлом», слабо верится, что Абрамович был близок к приобретению в то время.

Больше разговоров было в недавнем прошлом. На предыдущем витке политического конфликта обсуждалось, что Роман Абрамович может продать «Челси», и тогда пошли слухи, что он может вернуться в Россию. Зимой 2019-го появились разговоры, что он может приобрести «Спартак». Правда, не напрямую, а опять же через своего сына Аркадия. Однако даже косвенных подтверждений реальности такого варианта не было.

Роман Андреев