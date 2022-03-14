Червиченко: Спартаковцам не нужно говорить, что в матче с «Краснодаром» их «убили»

Экс-президент столичного «Спартака» Андрей Червиченко высказался по поводу недовольства «красно-белых» судейством в поединке с «Краснодаром».

Червиченко сказал «Спорту день за днём», что спартаковцам точно не нужно говорить, что их якобы «убили». Функционер отметил, что «красно-белые» сами виноваты в своём поражении, так как обескровленному «Краснодару» они сумели забить только один гол, да и тот с пенальти, который по рекомендациям ФИФА в таких ситуациях обычно не назначают.

Экс-владелец «Спартака» добавил, что у него нет вопросов по поводу двух отменённых голов «красно-белых», так как офсайд был, как и игра рукой у Николсона.