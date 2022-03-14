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Червиченко: Спартаковцам не нужно говорить, что в матче с «Краснодаром» их «убили»

14 Марта 2022 • 10:17 Комментировать
Спартак Москва
1:2
Краснодар
окончен

Экс-президент столичного «Спартака» Андрей Червиченко высказался по поводу недовольства «красно-белых» судейством в поединке с «Краснодаром».

Червиченко сказал «Спорту день за днём», что спартаковцам точно не нужно говорить, что их якобы «убили». Функционер отметил, что «красно-белые» сами виноваты в своём поражении, так как обескровленному «Краснодару» они сумели забить только один гол, да и тот с пенальти, который по рекомендациям ФИФА в таких ситуациях обычно не назначают.

Экс-владелец «Спартака» добавил, что у него нет вопросов по поводу двух отменённых голов «красно-белых», так как офсайд был, как и игра рукой у Николсона.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Российская Премьер-Лига Андрей Червиченко
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