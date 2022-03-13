АЕК подтвердил интерес к Крыховяку

Спортивный директор АЕКа Панайотис Коне сообщил о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Гжегожа Крыховяка в греческий клуб, информирует «СЭ».

Коне заявил, что афинский клуб действительно заинтересован в услугах 32-летнего поляка.

Ранее российские СМИ писали о том, что Крыховяк перейдет в АЕК на правах аренды до конца текущего сезона.

В текущем сезоне полузащитник сыграл 15 матчей за «быков», забил четыре мяча и отдал три голевые передачи.

Согласно порталу Transfermarkt, стоимость 32-летнего Крыховяка на трансферном рынке составляет 11 млн евро.