Колосков: Спартаковцы показали свою беспомощность

Экс-президент РФС Вячеслав Колосков высказался по поводу игры московского «Спартака» в поединке с «Краснодаром».

Колосков сказал «РБ-Спорт», что он очень разочарован игрой московской команды, которая абсолютно не понимала, что нужно делать в атаке и отдала инициативу «Краснодару». Почётный президент РФС считает, что отменённые голы должны были только разозлить «красно-белых», которые в итоге снова показали свою беспомощность, хотя игровой потенциал у «Спартака» неплохой.

Напомним, что подопечные Паоло Ваноли в родных стенах уступили «быкам» со счётом 1:2.