Экс-игрок «Спартака» Гаврилов: За грубые ошибки судей нужно отстранять

Ветеран московского «Спартака» Юрий Гаврилов поделился с журналистами своим мнением по поводу санкций к арбитру Евгению Кукуляку, который работал на последнем матче «красно-белых» с «Краснодаром».

Гаврилов сказал «Спорт-Экспрессу», что решение по поводу санкций к арбитру должна определять специальная комиссия. Экс-игрок «Спартака» отметил, что вообще за грубые ошибки судей нужно отстранять от работы.

Напомним, что ЭСК РФС объявил о том, что Кукуляк ошибочно назначил пенальти в ворота московской команды. Из-за этого спартаковцы проиграли «Краснодару» со счётом 1:2.