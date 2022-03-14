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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-арбитр Николаев оценил судейство в матче «Спартак» - «Краснодар»

14 Марта 2022 • 13:55 Комментировать
Спартак Москва
1:2
Краснодар
окончен

Известный российский экс-рефери Алексей Николаев поделился с журналистами своим мнением по поводу работы судьи в поединке 21 тура РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром».

Николаев сказал «Спорт-Экспрессу», что матч получился очень насыщенным и интересным. Экс-арбитр отметил, что не хотел бы комментировать некоторые отдельные эпизоды, так как он доверят судьям ВАР, у которых, возможно, были повторы с других ракурсов.. Николаев добавил, что Евгений Кукуляк нормально справился со своей работой.

Напомним, что «Краснодар» на выезде обыграл «Спартак» со счётом 2:1. Кукуляк отменил два гола «красно-белых».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Российская Премьер-Лига Алексей Николаев Евгений Кукуляк
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