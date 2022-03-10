Кавазашвили жёстко высказался об уходе легионеров «Краснодара»

Бывший вратарь московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал уход легионеров «Краснодара».

«У этих легионеров «Краснодара» просто нет яиц! Они поступили как слабаки. Ну ничего, зато теперь наши парни будут чаще играть», — приводит слова Кавазашвили Sport24.

Также Кавазашвили оценил работу владельца клуба Сергея Галицкого, отметив его большой вклад в развитее команды, и посоветовал польскому экс-игроку «быков» Гжегожу Крыховяку извиниться перед российским бизнесменом.

Напомним, ранее «Краснодар» приостановил контракты 8 иностранных футболистов из-за политической ситуации. Швед Виктор Классон и француз Реми Кабелла — официально расторгли свои соглашения.