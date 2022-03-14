Экс-тренер «Спартака» высказался об игре «красно-белых» в матче с «Краснодаром»

Бывший тренер столичного «Спартака» Дмитрий Гунько поделился с журналистами своим мнением по поводу игры «красно-белых» в поединке с «Краснодаром».

Гунько сказал «Спорт-Экспрессу», что «Спартаку» просто немного не повезло, особенно в начале матча, когда подопечные Ваноли играли в достаточно агрессивной манере и создавали моменты у ворот Сафонова. Экс-тренер московского клуба отметил, что этот результат является стечением обстоятельств.

Напомним, что спартаковцы на своём поле достаточно неожиданно уступили «Краснодару» со счётом 1:2.