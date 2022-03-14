Экс-арбитр Федотов оценил судейство в матче между «Спартаком» и «Краснодаром»

Бывший футбольный арбитр Игорь Федотов в своём телеграм-канале оценил судейство в поединке между московским «Спартаком» и «Краснодаром».

Федотов написал, что арбитр Евгений Кукуляк принял абсолютно правильное решение, когда в концовке матча назначил одиннадцатиметровый в ворота «Спартака». Экс-рефери отметил, что полузащитник «красно-белых» Мартинс не попал по мячу, но зато задел ногу игрока «Краснодара» и, тем самым, помешал ему пробить по воротам.

Напомним, что «быки» в итоге одержали победу над спартаковцами со счётом 2:1.