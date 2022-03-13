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«Спартак» проиграл максимально ослабленному «Краснодару»: кто из игроков Ваноли ужасно провёл домашний матч

13 Марта 2022 • 21:31 Комментировать
Спартак Москва
1:2
Краснодар
окончен

Оценки футболистам Паоло Ваноли

Что творят эти парни! «Краснодар» потерял всех топовых легионеров: Классон, Кабелла, Ботхейм, Крыховяк, Вандерсон, Алонсо, Кайо, главный тренер Фарке и другие оставили команду. Казалось бы, катастрофа неизбежна, но в первых двух матчах футболисты неопытного Александра Сторожука одержали две победы. А уж успех на «Открытии Арене» войдет в историю. Всё-таки «Спартак» подходил к матчу в ранге явного фаворита, всё было на стороне красно-белых.

Статистика матча: владение мячом – 51:49, удары по воротам – 18:6, в створ – 4:4, угловые – 6:1. Статистика тоже говорит о преимуществе хозяев, но красно-белые проиграли домашний матч. Из-за кого? «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Паоло Ваноли.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР СЕЛИХОВ – 5,5. У «Краснодара» сегодня не было толковых моментов, но залетело два мяча – значит голкипер сыграл не лучшим образом. Однако огульно обвинять Селихова точно не стоит, удары со стандартов у Сперцяна получились отменные.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – 5,0. Оборона «Спартака» тоже провела средний по качеству матч. Джикия не очень надёжен был в борьбе, отборе, всего раз толково сыграл на перехвате. Загубил перспективный штрафной, заработанный Куинси Промесом.

САМУЭЛЬ ЖИГО – 6,5. Француз по традиции представлял оплот обороны. Он не только был непроходим для Ильина – 4 перехвата и 3 отбора, но и начинать атаки успевал. Шесть шикарных длинных передач удалось сделать французскому защитнику, жаль, не из всех «Спартак» выжимал толковую атаку.

МАКСИМИЛИАНО КОФРИЕ – 4,0. А вот когда Кофрие пытался отдать вперёд, получалось смешно. То аут, то на метр правее адресата. Но главная ошибка Макса не в этом, он по сути придумал первый гол «Краснодара». Сначала правила нарушил, а потом неудачно сыграл в «стенке».

АЙРТОН – 5,0. Сцепился Айртон на фланге с Манеловым и Петровым. Частенько получал по ногам, скорость продемонстрировать не сумел, пользы особо не принёс. Блёклый матч бразильца.

НАИЛЬ УМЯРОВ – 5,5. Неплохо работает Наиль. Много двигается, старается, из борьбы не выключается. Собрал по три перехвата и отбора, неуступчив. Но склонность к ошибкам никуда не пропала. Совершил восемь потерь, однажды обрезав команду.

КРИСТОФЕР МАРТИНС – 4,0. Ну а Мартинс продолжает удивлять со знаком минус. Пока совсем непонятно, за что такие авансы. Постоянно дрожит Кристофер, если оказывается под прессингом – либо отдаёт на метр назад, либо ошибается. Спишем на адаптацию.

ВИКТОР МОЗЕС – б/о.

КУИНСИ ПРОМЕС – 7,0. Атакующие полузащитник «Спартака» провели достойный матч. Промес разогнал две опаснейшие атаки, реализовал пенальти, в концовке мог добыть ничью, но после рикошета о Сорокина мяч попал в штангу. Очень активен Куинси, постоянно держит оборону соперника в напряжении.

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ЗЕЛИМХАН БАКАЕВ – 6,5. Бакаев нагнетал давление с правого фланга и тоже хорошенько напряг оборону «Краснодара». Отдал 4 обостряющие передачи, дважды удачно пошёл в дриблинг, порадовал движением. Даже гол забил, своевременно поддержав Николсона, но сгубил Зелимхана офсайд Шамара.

ШАМАР НИКОЛСОН – 6,0. Двоякий матч от Николсона. Мог Шамар стать героем, но VAR будто не взлюбил ямайца. Николсон создал гол для Бакаева, забил сам и заработал пенальти, но все (!) эти эпизоды перечеркнул VAR. Очень полезно играл Николсон, старался, а на выходе получил примерно 0.

ДАНИИЛ ХЛУСЕВИЧ – б/о.

ДЖОРДАН ЛАРССОН – б/о.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – б/о.

РОМАН ЗОБНИН – б/о.

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