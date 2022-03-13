Джикия остался недовольным судейством в матче с «Краснодаром»

После матча Джикия признался журналистам, что судейство было ужасным. Защитник заявил, что в этом матче арбитр проявил двойные стандарты.
На 12-й минуте форвард красно-белых Шамар Николсон сравнял счет, но после просмотра VAR главный арбитр Евгений Кукуляк отменил гол из-за офсайда.
Во втором тайме на 56-й минуте Николсон пошел в обводку и мяч попал от защитника в руку нападающему. После подсказки VAR Кукуляк отменил второй гол «Спартака».
Таким образом, красно-белые остались на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России с 26 очками. «Краснодар» набрал 35 очков и поднялся на пятое место.