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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Джикия остался недовольным судейством в матче с «Краснодаром»

13 Марта 2022 • 22:29 Комментировать
Спартак Москва
1:2
Краснодар
окончен
Защитник «Спартака» Георгий Джикия остался недовольным работой судейской бригады, работавшей на месте 21-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:2).

После матча Джикия признался журналистам, что судейство было ужасным. Защитник заявил, что в этом матче арбитр проявил двойные стандарты.

На 12-й минуте форвард красно-белых Шамар Николсон сравнял счет, но после просмотра VAR главный арбитр Евгений Кукуляк отменил гол из-за офсайда.

Во втором тайме на 56-й минуте Николсон пошел в обводку и мяч попал от защитника в руку нападающему. После подсказки VAR Кукуляк отменил второй гол «Спартака».

Таким образом, красно-белые остались на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России с 26 очками. «Краснодар» набрал 35 очков и поднялся на пятое место.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Георгий Джикия РПЛ
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