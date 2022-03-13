Джикия остался недовольным судейством в матче с «Краснодаром»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия остался недовольным работой судейской бригады, работавшей на месте 21-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:2).

После матча Джикия признался журналистам, что судейство было ужасным. Защитник заявил, что в этом матче арбитр проявил двойные стандарты.

На 12-й минуте форвард красно-белых Шамар Николсон сравнял счет, но после просмотра VAR главный арбитр Евгений Кукуляк отменил гол из-за офсайда.

Во втором тайме на 56-й минуте Николсон пошел в обводку и мяч попал от защитника в руку нападающему. После подсказки VAR Кукуляк отменил второй гол «Спартака».

Таким образом, красно-белые остались на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России с 26 очками. «Краснодар» набрал 35 очков и поднялся на пятое место.