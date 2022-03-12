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Ловчев сравнил Ваноли с Каррерой

12 Марта 2022 • 00:35 Комментировать
Спартак Москва
...
Краснодар
1.67 4.20 4.60
13.03 19:00

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев сравнил нынешнего тренера московского клуба Паоло Ваноли с его соотечественником Массимо Каррерой, который стал последним тренером, приведшим московский клуб к чемпионскому титулу. В 2017 году, после шестнадцатилетнего перерыва, «Спартак» под руководством Карреры вернул себе чемпионство.

- Ваноли — очень эмоциональный тренер. Чем-то похож на Карреру, который привел «Спартак» к чемпионству. Новый специалист тоже не терпит безразличия на поле. Хотя темперамент не всегда нужен. Бесков, например, никогда не подсказывал у бровки, был очень спокоен. Но по его взгляду в раздевалке каждый понимал, что и где сделал не так, - пояснил Ловчев, слова которого цитирует RT.

Ловчев выступал за московский «Спартак» в период с 1969 по 1978 год, также он провел восемь лет в сборной СССР, отыграв за нее пятьдесят два матча. Впоследствии долгое время тренировал мини-футбольный «Спартак» - с 1996 по 2008 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Паоло Ваноли
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