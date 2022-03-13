«Спартак» и «Краснодар» играют вничью после первого тайма

В эти минуты «Спартак» в рамках 21-го тура РПЛ на «Открытие арене» в Москве принимает «Краснодар».

На пятой минуте матча счет открыл полузащитник «быков» Эдуард Сперциян. Он классным ударом пробил со штрафного обманув стенку и вратаря, пробив под игроками «Спартака».

На 12-й минуте форвард красно-белых Шамар Николсон сравнял счет, но после просмотра VAR главный арбитр Евгений Кукуляк отменил гол из-за офсайда. На 38-й минуте Промес подавал в штрафную площадь «Краснодара», откуда Георгий Джикия пробил по воротам. Матвей Сафонов в прыжке парировал удар, но мяч отскочил в руку одному из игроков «быков», и судья назначил пенальти. Промес пробил точно и сравнял счет.

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