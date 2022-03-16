Генич усомнился в дальнейшем существовании «Краснодара»

Известный журналист и футбольный комментатор Константин Генич в своем телеграм-канале высказался о ситуации, происходящей внутри «Краснодара».

Генич написал в своем канале, что испытывает нехорошие чувства относительно будущего «Краснодара». Отъезд легионеров, тренерского штаба, сейчас сокращение заработной платы.

Сезон, наверное, точно доиграют, а там… Парк, стадион, академия… Как обеспечивать все это и на что содержать? Неужели все?

В начале марта «Краснодар» покинули все легионеры, включая тренерский штаб во главе с Даниэлем Фарке.

Сегодня, 16 марта стало известно, что игроки «быков» поли на понижение зарплаты в два-три раза.

В 21-м туре РПЛ «быки» на выезде добились победы над «Спартаком», обыграв красно-белых со счетом 2:1.

Теперь «Краснодар» располагается на пятом месте в турнирной таблице с 35 очками.