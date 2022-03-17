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Хусаинов объяснил, почему ВАР не подсказал Кукуяну об ошибочном назначении пенальти в ворота «Краснодара»

17 Марта 2022 • 16:09 Комментировать
Спартак Москва
1:2
Краснодар
окончен

Бывший футбольный судья Сергей Хусаинов в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал, почему арбитры ВАР не подсказали Евгению Кукуяну об ошибочном назначении пенальти «Спартака» в ворота «Краснодара».

Хусаинов объяснил ошибку судей на ВАР низким уровнем судейской образованности.

Утром 17 марта ЭСК РФС сообщил о том, что арбитр Кукуян, обсуживающий матч 21-го тура РПЛ «Спартак» - «Краснодар» ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота «быков».

В том матче арбитр справедливо отменил два гола «Спартака». В итоге московская команда потерпела поражение со счетом 1:2. Красно-белые остались на девятом месте в турнирной таблице с 26 очками. «Краснодар» поднялся на пятую строчку, набрав 35 очков.   


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