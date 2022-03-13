«Спартак» забил трижды, но засчитали только один: благодаря дублю Сперцяна «Краснодар» увёз победу из Москвы

В матче 21-го тура чемпионата России «Спартак» сыграл против «Краснодара».

Любимый клиент «Спартака», год назад получивший 1:6 на «Открытие Арене», вновь пожаловал в гости. Сейчас «Краснодар» можно назвать лёгкой добычей. Да, получилось обыграть «Урал» в первом официальном матче года, однако качество игры не обманешь. «Быкам» слегка помог арбитр, пара рикошетов. Совсем без легионеров, без главного тренера – тяжело так бороться в РПЛ за самые высокие места. А ведь «Краснодар» и остался выше «Спартака» после 21-го тура.

Паоло Ваноли совсем не изменил стартовый состав, повторив сочетание из дерби с «Динамо». Впереди работало трио Промес – Николсон – Бакаев, а Соболев с Ларссоном, кажется, обжились на скамейке запасных. «Краснодар» выставил всех сильнейших и в принципе набрал неплохой состав. Выбивались лишь фамилии молодых Кривцова и Манелова, которых пока ещё не разглядели на уровне РПЛ.

Но именно «Краснодар» начал активно, именно «быки» забили быстрый гол. Кофрие привез опаснейший стандарт, локтем задев соперника на дуге штрафной площади. Эдуард Сперцян ювелирно исполнил штрафной, низом пустив мяч под «стенкой». А тот самый Кофрие как раз незадачливо подпрыгнул, оставив Селихова статистом – 0:1. Красивый гол «Краснодара» быстро получил достойный ответ, правда, не отразившийся на табло.

Шамар Николсон улетел на правый угол вратарской после передачи из глубины, стянул на себя двух защитников и отдал Бакаеву. Зелимхан в касание пробил в угол, но нормально отпраздновать не смог – арбитры на VAR зафиксировали офсайд. Николсон на сантиметры был ближе защитников «Краснодара», начиная рывок. Резвое начало чуть притушило команды, будто испугались соперники друг друга, знатно снизили скорости.

И лишь под занавес тайма «Спартак», захвативший инициативу, смог отыграться. Помог красно-белым Ильин, неуклюже задевший мяч рукой в своей штрафной площади. Пенальти реализовал Куинси Промес, шикарно пробивший в «шестёрку» - 1:1. На исходе часа игры красно-белые даже вышли вперед, но и этот мяч «Спартака» засчитан не был. Шамар Николсон влетел в штрафную площадь, убрал двух соперников и пробил под перекладину. Но есть момент, перед решающим ударом форвард «Спартака» коснулся мяча ладонью.

Дальше было много борьбы, минимум моментов и победа «Краснодара» в итоге. Вообще без моментов забили гости. Кристофер Мартинс в подкате снёс Сперцяна и Кукуляк назначил пенальти. Сам же Эдуард точно пробил с 11 метров, оформив дубль – 1:2! Довольно неожиданно «Спартак» оступился, всё-таки победа над обескровленным «Краснодаром» виделась отчётливо, а уж домашнее поражение – сенсация.