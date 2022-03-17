Шавло о судействе: «Нужно давать преимущество атаке»

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло поделился мнением о судействе в РПЛ.

Напомним, сегодня, 17 марта, экспертно-судейская комиссия признала ошибочным решение арбитра Павла Кукуляка назначить пенальти в ворота красно-белых в матче 21-го тура против «Краснодара» (1:2).

«Высшие судейские органы сами запутались. Сначала они давали преимущество атаке в спорных моментах, а потом отказались от этого. Судьям не хватает игрового опыта, чтобы правильно оценить ситуацию», — цитирует Шавло «РБ Спорт».

Также Шавло поддержал главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого, который раскритиковал судейство в матче «Рубин» — «Ростов» (1:2). Бывший гендиректор «Спартака» считает, что судьи не должны мешать игрокам на поле. Но у российских арбитров прослеживается непоследовательность в решениях.