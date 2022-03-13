Бывший футболист «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко в беседе с корреспондентомНиколаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «красно-белыми» и «быками».

«На данный момент «Спартак» смотрится лучше. Все-таки у «Краснодара», действительно, есть проблемы. Но «Краснодар» сейчас команда непредсказуемая, остались только свои ребята. Ушли легионеры, ушёл главный тренер, но посмотрим, что будет. Я всё же склоняюсь к тому, что «Спартак» сегодня выиграет.

Конечно, победа над «Динамо» дала «Спартаку» положительный импульс в психологическом плане. В принципе, они ведь и с ЦСКА играли неплохо, в какой-то степени там просто не повезло с реализацией. «Краснодару» сегодня будет очень тяжело, но нельзя списывать со счётов эту команду. Ребята играли с «Уралом» и неплохо себя показали. Посмотрим, что сегодня произойдёт. Но фаворит предстоящего матча, конечно же, «Спартак». К тому же «красно-белые» играют дома, а это тоже даёт определённое преимущество», - сказал Деменко.