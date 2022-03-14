Ваноли о Кофрие: Ошибки случаются у всех

Итальянский наставник столичного «Спартака» Паоло Ваноли высказался по поводу игры бельгийского защитника Максимилиана Кофрие в поединке с «Краснодаром».

Ваноли сказал, что он не хочет персонально критиковать кого-то из своих футболистов, так как в прошлом году из-за критики буквально задавили Николая Рассказова. Итальянский специалист отметил, что ошибки случаются у всех. Паоло добавил, что отношение у него ко всем игрокам одинаковое.

Напомним, что спартаковцы в родных стенах уступили обескровленному «Краснодару» со счётом 1:2.