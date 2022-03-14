Футбольный эксперт Валерий Непомнящий поделился мнением по поводу матча «Спартак» - «Краснодар» и работы Паоло Ваноли в московском клубе.

- Насколько неожиданным стало для вас поражение «Спартака» от «Краснодара»?

- От «Спартака» никогда неизвестно, чего ожидать. Да, играли москвичи не хуже, но когда им приходится атаковать команды, которые неплохо защищаются, то в затяжных позиционных атаках, когда нет свободных зон, у красно-белых не очень хорошо получается. Ну и несчастный случай имел место быть.

- Что вы имеете в виду?

- Проиграли в самом конце матча – это некоторая драма. Но «Спартак» всегда непредсказуем. Ни со знаком плюс, ни со знаком минус. Он может обыграть «Динамо», которое в порядке и проиграть «Краснодару», который пока не очень.

- Это уже вторая игра южан без легионеров и опять победа. Чем это обусловлено?

- Факторов много. Это говорит о том, что когда получают шанс свои ребята, то они бьются до конца. Я бы не назвал «Краснодар» молодой командой. Есть сплав молодости и опыта, и опытные футболисты сейчас тоже воспряли. Даже Газинский вышел, а это знаковая фигура. Удача улыбнулась, в том числе и ему.

- Думаете, «Краснодар» продолжит играть в таком духе?

- Сомневаюсь. Потому что нет стабильности в игре. Это была второй матч в таком сочетании. Пока эта команда играет за счет эмоций и адреналина, а потом надо будет проявлять мастерство. Да и соперники теперь будут по-другому относиться к «быкам». Я уверен, ни у кого не будет шапкозакидательских настроений. Я думаю, что «Спартак» все-таки держал в голове, что приедет команда, которая только собрана в таком сочетании. Вот и обжегся. «Краснодар» симпатичен мне тем, что оказавшись в такой ситуации, он бьется и делает свое дело как положено.

- Думаете, «Спартак» недооценил южан?

- В каком-то смысле. Это в характере красно-белых. Когда сложно – они собираются, а когда есть свобода, то начинают играть ниже своего уровня.

- Два незасчитанных гола могли сбить настрой спартаковцев?

- Да. Случается такой психологический момент. А что касается судейства, такое часто бывает и не только в нашем чемпионате. Иногда и в Европе выносятся решения, которые невозможно объяснить. Пока я очень многого не понимаю в сегодняшнем судействе.

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- У вас есть понимание, в какой футбол стремится играть Ваноли?

- Если скажу, что понимаю, то сильно слукавлю. Пока не совсем понимаю, что он меняет, кроме состава. Но тренер находится в поиске и имеет право на то, чтобы пробовать разных футболистов. Но пока я не вижу, что команда меняется в какую-то сторону. Я вижу, что по характеру «Спартак» остался самим собой. Если он хорошо мотивирован, то готов сокрушить любого, а если мотивации не хватает, или команда натыкается на закрытую игру соперника, то как и раньше не знает, что делать. Если говорить о том, что изменилось в организации или структуре игры, то я ничего такого не вижу.

- После поражения от ЦСКА Ваноли посадил в запас Зобнина. Как относитесь к такому решению?

- Для меня Зобнин – игрок основы. Парень переживает непростые времена, но я вижу его потенциал. Это футболист уровня «Спартака», а не его скамейки.

- Вам не кажется, что Бакаев становится незаменимым игроком «Спартака»?

- Отношусь к нему с предубеждением, но сейчас он доказывает, что готов к конкуренции, и не проигрывает ее. Я рад за него. Не скажу, что он себя проявляет сверх блестяще, но характер проявляет, это точно.

Елена Григорьевская