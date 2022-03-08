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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бывший тренер «Спартака» Каррера оценил шансы на оставшуюся часть сезона

08 Марта 2022 • 23:56 Комментировать
Спартак Москва
...
Краснодар
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13.03 19:00

Итальянский специалист Массио Каррера в 2017 году привел московский «Спартак» к чемпионскому титулу, но с тех пор команда не могла взять снова подобные высоты. Он следит за выступлениями «Спартака» и поделился своим прогнозом на оставшуюся часть сезона. Каррера считает, что «Спартак» сумеет значительно улучшить свое турнирное положение, сейчас команда занимает лишь девятое место в турнирной таблице.

- «Зенит» точно станет чемпионом. Второе место займет ЦСКА, на третьем месте расположится «Динамо». Будет борьба за 4-е место в таблице между «Сочи» и «Спартаком», - считает Каррера, которого цитирует «РБ Спорт».

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Спартак Москва Массимо Каррера
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СПАРТАК МОСКВА КРАСНОДАР
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