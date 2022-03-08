Бывший тренер «Спартака» Каррера оценил шансы на оставшуюся часть сезона

Итальянский специалист Массио Каррера в 2017 году привел московский «Спартак» к чемпионскому титулу, но с тех пор команда не могла взять снова подобные высоты. Он следит за выступлениями «Спартака» и поделился своим прогнозом на оставшуюся часть сезона. Каррера считает, что «Спартак» сумеет значительно улучшить свое турнирное положение, сейчас команда занимает лишь девятое место в турнирной таблице.

- «Зенит» точно станет чемпионом. Второе место займет ЦСКА, на третьем месте расположится «Динамо». Будет борьба за 4-е место в таблице между «Сочи» и «Спартаком», - считает Каррера, которого цитирует «РБ Спорт».