Каттани заявил, что отработает в «Спартаке» до конца истечения контракта

Спортивный директор «Спартака» Лука Кататни признался, что будет продолжать работать в московском клубе.

В беседе с журналистами функционер заявил, что находится в команде не из-за еврокубков. Для итальянца важно соблюдать условия контракта и выполнять свои обязанности перед владельцем клуба.

Напомним, Каттани пришел в «Спартак» в конце декабря 2021 года.

Ранее ФИФА совместно с УЕФА выступили с заявлением, в котором сказано, что иностранные футболисты могут разрывать контракты с командами РПЛ в одностороннем порядке и перейти в любой другой клуб.

«Спартак» в матче 21-го тура РПЛ проиграл «Краснодару» и с 26 очками остался на девятой строчке в чемпионате России.