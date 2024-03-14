Александр Медведев высказался о победе над «Динамо»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о победе над московским «Динамо» во втором матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.
Напомним, что команда с берегов Невы одержала победу со счётом 2:0 и пробилась в полуфинальную стадию. В первой встрече она уступили столичному клубу (0:1).
Спортивный функционер отметил, что это была та победа, на которую приятно смотреть, ведь могли забить и больше, хотя «Динамо» является сильной командой.
«Тем ценнее эта победа. Команда играла очень красиво, творчески — были и владение мячом, и комбинации. Самое главное, что играли с душой», - приводит слова Медведева «РИА Новости».
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