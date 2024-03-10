Личка: «После матча с «Зенитом» в «Динамо» останется 11 игроков»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, сколько игроков его команды отправятся в национальные сборные после ответного матча 1/4 финала Кубка России с «Зенитом».

По словам чешского специалиста, в международный перерыв «Динамо» лишится половины основного состава.

«Посчитал: в команде остаются 11 футболистов. Будем работать с ними и с ребятами из второй команды», — цитирует Личку «Чемпионат».

Матч «Зенит» — «Динамо» состоится 13 марта в Санкт-Петербурге. Начало — в 20:15 по московскому времени. Отметим, что первая встреча этих команд завершилась победой «бело-голубых» со счётом 1:0.