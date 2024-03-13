Гладилин: «Зениту» будет непросто в матче с «Динамо»

Экс-футболист «Спартака» Валерий Гладилин высказался о предстоящем кубковом матче «Зенит» - «Динамо».

«Думаю, что «Динамо» будет играть в полную силу, Кубок России — это престижный трофей, ребята амбициозные, тренер тоже, так что «Зениту» будет победить непросто», — цитирует Гладилина «Газета.Ру».

Ответная встреча 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ между «Зенитом» и «Динамо» пройдет в среду, 13 марта. Начало поединка запланировано на 20:15 по мск. За всеми событиями игры можно будет следить в подробной текстовой трансляции, которую организует портал LiveResult.

Напомним, в первом матче «Динамо» одолело на своем поле «Зенит» с минимальным счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал Фёдор Смолов.