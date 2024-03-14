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Гафин — о матче с «Зенитом»: «Мы пропустили два быстрых гола, которые предопределили ход игры»

14 Марта 2024 • 13:26 Комментировать
Зенит
2:0
Динамо Москва

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о поражении от «Зенита» (0:2) в ответном матче 1/4 финала Кубка России (Пути РПЛ). 

«Мы пропустили два быстрых гола, которые предопределили ход игры. В конце матча штурмовали ворота соперника — у нас были возможности для собственного гола и серии пенальти», — приводит слова Гафина «РБ Спорт».

Также Гафин похвалил вратаря «бело-голубых» Игоря Лещука, отметив, что в нескольких моментах ему удалось сохранить свою команду в игре.

Отметим, что после поражения от «Зенита» «бело-голубые» продолжат борьбу за главный трофей в Пути регионов. В последний раз «Динамо» выигрывало Кубок России в 1995 году.  

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