Семак: «На сегодняшний день это оптимальный состав»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Динамо».

- Удивительная стабильность состава на старте нового сезона. Означает ли это, что вас все устраивает на данном отрезке, или какие-то другие соображения?

- Все не может всегда устраивать. Что касается последней игры, сыграли достаточно надежно в обороне и хорошо в атаке. Предыдущий матч по обороне нормально сыграли, по атаке нам не хватило остроты. Мы немного это исправили. Посмотрим, как сегодня получится. На сегодняшний день это оптимальный состав. А дальше будем смотреть.

- Преимущество в один мяч соперника - насколько это серьезная история?

- Это преимущество, естественно, небольшое. Но оно может отразиться на самом матче. Посмотрим, какую модель тактическую выберут на игру. Потому что «Динамо» нужно внимательно играть в обороне, так как у него есть определенный задел. А нам нужно забивать и побеждать.

- Вы сказали: «Посмотрим, какую модель выберут». Смотрели наверняка состав «Динамо». По тому составу, что вы увидели, есть у вас понимание, какая это будет модель?

- Посмотрим. Теоретически в пять защитников Личка и его команды не играли в последнее время. Тем не менее, набор игроков, которые вышли, позволяет и в три центральных сыграть, и в четыре по привычной тактической схеме. Но посмотрим, игра покажет.

- Какого футбола ожидаете от своей команды с учетом преимущества, которое есть у «Динамо»? Минимальное, но оно существует. И насколько для вас критично опуститься в Путь регионов, проиграв этот матч? Потому что второй шанс все-таки есть.

- Мы пока не думаем о том, что можем или не можем опуститься. Мы сегодня хотим победить, а дальше уже посмотрим, насколько у нас это получится. Что касается самого матча, это кубковый матч. Очень сложно предположить, как он будет складываться. Обычно кубковые матчи проходят в упорной борьбе, много борьбы. Не так открыто, потому что естественно результат всегда влияет. И система на выбывание влияет на ту или иную игру. Но мы можем только предполагать, а уже игра покажет, как сложится. Нам всегда хочется радовать своих болельщиков хорошей результативной игрой.