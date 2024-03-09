Шунин не сыграет с «Зенитом»

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин не примет участия в ответном четвертьфинальном матче Кубка России с «Зенитом».

Об этом в интервью «Матч ТВ» сообщил главный тренер «бело-голубых» Марцел Личка. У 37-летнего вратаря простуда, из-за чего он пропустил сегодняшний матч 20-го тура чемпионата России с «Ахматом», который завершился победой московской команды со счётом 2:0.

Встреча между «Зенитом» и «Динамо» пройдёт в Санкт-Петербурге 13 марта, стартовый свисток прозвучит в 20:15 по московскому времени. В первой игре подопечные Лички одержали победу со счётом 1:0.