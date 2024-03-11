Борис Игнатьев: «Я бы не рискнул назвать фаворита в матче «Зенит» - «Динамо»

Известный тренер Борис Игнатьев высказался о предстоящем кубковом матче между «Зенитом» и «Динамо».

Напомним, в первой игре 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ «бело-голубые» одержали победу с минимальным счетом 1:0.

«Мне нравится, как выглядит сейчас «Динамо». Команда демонстрирует содержательную игру: много творчества, креатива. Я бы не рискнул назвать в нем фаворита», — приводит слова Игнатьева портал «РБ Спорт».

Ответный поединок 1/4 финала Кубка России между «Зенитом» и «Динамо» пройдет в среду, 13 марта. Стартовый свисток арбитра запланирован на 20:15 по московскому времени.