Деменко подвёл итоги матча между «Зенитом» и «Динамо»

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко высказался о победе питерского «Зенита» над московским «Динамо» во втором матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.

Специалист отметил, что столичный клуб играл неплохо, но самоуверенность перестроила игру, а команда с берегов Невы на данный момент выглядит подготовленее, чем другие клубы РПЛ.

«Самоуверенность для «Динамо» хороша внутри коллектива, но надо было понимать, что играют с чемпионом. Это тоже неплохая мотивация, что, выходя на поле, не считают «Зенит» фаворитом и могут с ним играть», - приводит слова Деменко «Чемпионат».

Напомним, что в первом матче победу одержали «бело-голубые» (1:0). Таким образом, подопечные Марцела Лички отправились у нижнюю часть сетки (Путь регионов).