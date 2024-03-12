Пивоваров: «Мы ждём мощной игры с «Зенитом»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Кубка России (Пути РПЛ) против «Зенита».

Отметим, что первая встреча этих команд завершилась победой «бело-голубых» со счётом 1:0.

По мнению Пивоварова, к предстоящему поединку будет приковано повышенное внимание зрителей, так как встретятся нынешние лидеры турнирной таблицы РПЛ.

«Динамо» набрало хороший ход. Мы ждём энергичной, мощной игры с «Зенитом», — цитирует Пивоварова «Спорт-Экспресс».

Матч «Зенит» — «Динамо» состоится завтра, 13 марта, в Санкт-Петербурге. Начало этой игры запланировано на 20:15 по московскому времени.