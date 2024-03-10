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Агент Караваева: «Не знаю, когда поправится Вячеслав»

10 Марта 2024 • 13:37 Комментировать
Зенит
...
Динамо Москва
13.03 20:15

Иван Бакулин, агент защитника «Зенита» Вячеслава Караваева, рассказал о состоянии своего клиента в преддверии ответного матча 1/4 финала Кубка России (Пути РПЛ) против «Динамо».

По словам Бакулина, 28-летний футболист приболел и пока неизвестно, когда он сможет вернуться на поле.

«Вячеслав приболел в прямом смысле — небольшая температура. Когда поправится, пока не знаю», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне Караваев провёл за «Зенит» 18 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами.

Матч «Зенит» — «Динамо» состоится 13 марта. Начало — в 20:15 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
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