Радимов: «Нино — защитник высочайшего уровня, а Артуру нужен идеальный газон»

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов высказался об адаптации новичков петербургского клуба Нино и Артура.

«Нино — защитник высочайшего уровня. Когда он освоится в нашем чемпионате, это будет, конечно, глыба. Артуру будет нужен совсем идеальный газон», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Также эксперт оценил перспективы другого новичка «сине-бело-голубых» Ильзата Ахметова, перешедшего минувшей зимой из «Краснодара». По мнению Радимова, у 26-летнего полузащитника мало шансов выиграть конкуренцию за место в стартовом составе команды.

Напомним, сегодня, 13 марта, «Зенит» встретится с «Динамо» в рамках ответного матча 1/4 финала Кубка России (Пути РПЛ). Начало этой встречи запланировано на 20:15 по московскому времени.