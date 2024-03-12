Широков: «Динамо» пока везёт»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков высказался об игре «Динамо» в нынешнем сезоне.

Напомним, в первых двух турах РПЛ после зимнего перерыва динамовцы обыграли «Локомотив» (2:1) и «Ахмат» (2:0), сократив своё отставание от первого места турнирной таблицы до двух очков.

«Немного несбалансированная команда. Большие разрывы, за которые будут наказывать. Хотя пока везёт. А в самый ответственный момент может и не повезти», — цитирует Широкова «РБ Спорт».

Свой ближайший матч «Динамо» проведёт завтра, 13 марта, против «Зенита» в рамках ответной встречи 1/4 финала Кубка России (Пути РПЛ). Начало — в 20:15 по московскому времени.