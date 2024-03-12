Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Широков: «Динамо» пока везёт»

12 Марта 2024 • 13:22 Комментировать
Зенит
...
Динамо Москва
13.03 20:15

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков высказался об игре «Динамо» в нынешнем сезоне.

Напомним, в первых двух турах РПЛ после зимнего перерыва динамовцы обыграли «Локомотив» (2:1) и «Ахмат» (2:0), сократив своё отставание от первого места турнирной таблицы до двух очков.

«Немного несбалансированная команда. Большие разрывы, за которые будут наказывать. Хотя пока везёт. А в самый ответственный момент может и не повезти», — цитирует Широкова «РБ Спорт».

Свой ближайший матч «Динамо» проведёт завтра, 13 марта, против «Зенита» в рамках ответной встречи 1/4 финала Кубка России (Пути РПЛ). Начало — в 20:15 по московскому времени.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Роман Широков

Новости по матчу

Сегодня, 12 Марта
10:15
Васильев: «Краснодар» сильный, но «Зенит» должен стать чемпионом»
09:40
Погребняк: «Зенит» занял то место, где должен находиться — на троне»
11 Марта
19:30
Борис Игнатьев: «Я бы не рискнул назвать фаворита в матче «Зенит» - «Динамо»
18:03
Черчесов: «Игра с «Динамо» в Кубке уже реально покажет, насколько «Зенит» готов ко второй части сезона»
13:31
Назначен судья на матч «Зенит» - «Динамо»
10 Марта
14:22
Личка: «Не будем искать нефутбольные моменты в матче с «Зенитом»
13:37
Агент Караваева: «Не знаю, когда поправится Вячеслав»
10:59
Бальбуэна: «Играть за «Динамо» до конца карьеры — почему бы и нет?»
10:50
Семшов считает, что «Динамо» имеет преимущество перед кубковым матчем с «Зенитом»
09:57
Личка: «После матча с «Зенитом» в «Динамо» останется 11 игроков»
09 Марта
22:00
Шунин не сыграет с «Зенитом»
21:26
Степашин: Я очень жду победы в Ленинграде над «Зенитом» 1
29 Февраля
09:25
Карраскаль: «Зенит» — одна из лучших команд России»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЗЕНИТ ДИНАМО МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола назвал легендарного игрока, которого хотел бы тренировать Промес обратился к «Спартаку» Суперкомпьютер подсчитал расклады в чемпионской гонке АПЛ после матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» ​«Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Фоден принял решение по «Манчестер Сити» Гвардиола ответил на вопрос о недовольстве де Брёйне заменой Стало известно, куда может уйти де Брёйне из «Манчестер Сити» Рой Кин: «Гвардиола поступил правильно, заменив де Брёйне» Гвардиола: «Мы хорошо начали, но «Ливерпуль» невероятен» Кейн повторил рекорд Бундеслиги
«Реал» - «РБ Лейпциг»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Бавария» переломила «Лацио»: дубль Кейна протащил Мюнхен в четвертьфинал Лиги чемпионов «Зенит» уже завтра может стать лидером! «Ростов» дублем Мохебби прибил «Краснодар» в южном дерби «Быки» не прошли: «Реал» выстоял против «РБ Лейпцига» и шагнул в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» уже вторая после победы над «Мальоркой» ​Раскрыта реакция Анчелотти на возможный тюремный срок Шок для «Реала»: Анчелотти может сесть в тюрьму «Урал» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Ростов» - «Краснодар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Раскрыт доход «Барселоны» с продажи футболок — каталонцы лучшие по данному показателю
Спортивные новости
Канарейкин: «Прошлогодняя ситуация с Федотовым аукнулась ЦСКА в этом сезоне» «Металлург» в овертайме вырвал победу у «Амура» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ Канарейкин — о раннем вылете «Ак Барса» из плей-офф КХЛ: «Очень много вопросов» Канарейкин высказался о раннем вылете ЦСКА и «Ак Барса» из плей-офф КХЛ «Трактор» выиграл у «Салавата Юлаева» и вышел во второй раунд Кубка Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 12 Марта
13:53 · Россия. Премьер-лига
Широков: «Возможно, очищение лучшей лигой мира поможет «Уралу»
13:43 · Россия. Премьер-лига
Степашин: «Захаряну надо было ещё два года поиграть в «Динамо»
13:35 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Я готов возглавить «Спартак»
13:33 · Россия. Премьер-лига
Широков: «При Ивиче «Краснодар» играет на результат»
13:27 · Россия. Премьер-лига
Григорян высказался о последних неудачах «Крыльев Советов»
13:22 · Россия. Премьер-лига
Широков: «Динамо» пока везёт»
13:17 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Факела» получил перелом в матче со «Спартаком»
13:12 · Россия. Премьер-лига
Широков рассказал, чего не хватает Зиньковскому 1
13:11 · Россия. Премьер-лига
«Спартаку» будет тяжело подписать Жорже - названа причина
13:05 · Россия. Премьер-лига
Таранов: «Краснодару» рано менять Ивича, команде нужно встряхнуться»
12:04 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Келлвену комфортно в ЦСКА»
11:59 · Россия. Премьер-лига
Чавес: «Динамо» сделает всё, чтобы пройти «Зенит» 1
11:56 · Россия. Премьер-лига
Исаенко — о Черникове: «Саша спокойный, весёлый, общительный парень»
11:53 · Россия. Премьер-лига
Бальбуэна назвал двух россиян из «Динамо», которые могут заиграть в АПЛ
11:46 · Россия. Премьер-лига
Дьяков: «Сейчас нет смысла убирать Абаскаля»
Все новости
Рекомендуем