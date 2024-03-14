Бывший футболист «Динамо» Олег Терёхин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о кубковом матче с «Зенитом» и вылете «Динамо» и Путь регионов.

- Как восприняли результат матча?

- Не сильно им разочарован. «Динамо» в целом контролировало мяч, больше им владело, но остроты у ворот «Зенита» не было. Только какие-то полумоментики и подходы. А «Зенит» забил – отошел, забил – отошел. Играл на контратаках.

- А как оцените пропущенные мячи?

- Для меня они были непонятные. Защитники встали в линию, их просто развели и все.

- Вы сказали, что «Динамо» не хватило активности в последних фазах атаки. Есть ли вообще такая проблема у команды?

- С «Зенитом» всегда тяжело играть на выезде, потому что квалификация футболистов выше, чем у других клубов, против которых «бело-голубые» играли. Поэтому питерцы не дали сыграть гостям в атаке. Они, может, и хотели, но все подходы к воротам были заблокированы.

- Вам не показалось, что «Динамо» не хватило лидеров на поле, таких как Карраскаль?

- Как такового лидера в команде нет. Никто особо не выделяется. Все ребята играют, как одна команда. Впереди немного не хватило. Группа атаки сыграла неудачно. Тюкавина прикрыли и все. Но мячом гости все равно владели больше, чем «Зенит». Если бы «бело-голубые» забили первыми, ситуация поменялась бы. А когда забил «Зенит», на этом все закончилось.

- Многие рассматривали этот матч, как показатель того, сможет ли команда Лички конкурировать с питерцами за чемпионство. Все-таки рано еще?

- Почему? Если бы «Динамо» проводило десять матчей с «Зенитом», я бы сказал, что да, это тяжело. Но играть придется с другими клубами, и есть шанс не потерять очки. Поэтому я уверен, что москвичи обязательно поборются за золотые медали.

- Есть ли у «Динамо» еще шансы на завоевание Кубка, пройдя через Путь регионов?

- Оно должно проходить его. В прошлом году было так же. Поэтому шансы есть.

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- Сейчас «Динамо» на руку пауза в чемпионате, которая даст время прийти в себя после поражения?

- Нет. «Бело-голубые» показали неплохое качество игры в последних встречах. То есть команда сейчас на ходу. «Зениту», думаю, эта пауза больше нужна, потому что ему сейчас тяжелее, чем другим клубам.

Елена Григорьевская