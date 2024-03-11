Черчесов: «Игра с «Динамо» в Кубке уже реально покажет, насколько «Зенит» готов ко второй части сезона»

Известный тренер Станислав Черчесов дал комментарий по поводу готовности «Зенита» ко второй части сезона.

Напомним, что после возобновления сезона Российской премьер-лиги «Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» (0:0) и обыграл «Урал» (4:1).

«Могу сказать, что во втором весеннем матче «Зенит» выглядел лучше. 13 марта в Кубке игра с «Динамо» уже реально покажет, насколько они готовы ко второй части сезона», - цитирует Черчесова «МК Спорт».

В двадцати турах Российской премьер-лиги «Зенит» набрал 40 очков. Второй «Краснодар» команда Сергея Семака опережает на одно очко, а третье «Динамо» - на два.