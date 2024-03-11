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Черчесов: «Игра с «Динамо» в Кубке уже реально покажет, насколько «Зенит» готов ко второй части сезона»

11 Марта 2024 • 18:03 Комментировать
Зенит
...
Динамо Москва
13.03 20:15

Известный тренер Станислав Черчесов дал комментарий по поводу готовности «Зенита» ко второй части сезона.

Напомним, что после возобновления сезона Российской премьер-лиги «Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» (0:0) и обыграл «Урал» (4:1).

«Могу сказать, что во втором весеннем матче «Зенит» выглядел лучше. 13 марта в Кубке игра с «Динамо» уже реально покажет, насколько они готовы ко второй части сезона», - цитирует Черчесова «МК Спорт».

В двадцати турах Российской премьер-лиги «Зенит» набрал 40 очков. Второй «Краснодар» команда Сергея Семака опережает на одно очко, а третье «Динамо» - на два.

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Евро-Футбол.Ру,
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