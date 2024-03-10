Семшов считает, что «Динамо» имеет преимущество перед кубковым матчем с «Зенитом»

Экс-игрок «Динамо» и «Зенита» Игорь Семшов поделился ожиданиями от очного противостояния своих бывших команд в ответном матче 1/4 финала Кубка России (Пути РПЛ).

По мнению эксперта, предматчевые расклады в пользу «бело-голубых», так как в первой игре им удалось одержать победу со счётом 1:0.

«Зенит» будет стремиться к победе, чтобы убрать с дороги одного из главных конкурентов в борьбе за Кубок. Но в составе обеих команд наверняка будет ротация, а каждый матч, особенно кубковый, непредсказуем», — приводит слова Семшова bobsoccer.ru.

Матч «Зенит» — «Динамо» состоится 13 марта в Санкт-Петербурге. Начало этой игры запланировано на 20:15 по московскому времени. Отметим, что действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА.