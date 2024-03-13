Дьяков поделился ожиданиями от кубкового матча между «Зенитом» и «Динамо»

Бывший футболист московского «Динамо» Виталий Дьяков высказался о предстоящем матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России, в котором «бело-голубые» на выезде сыграют против питерского «Зенита».

Напомним, что в первом матче столичный клуб одержал победу со счётом 1:0.

Экс-игрок сборной России отметил, что «Зенит» будет очень мотивирован на своём стадионе, ведь он является тем клубом, который борется за чемпионство, а также может пройти дальше в национальном Кубке.

«Поражение в таком матче станет психологическим ударом для обеих команд. И если «Динамо» победит, то они поймут, что могут конкурировать с «Зенитом» и у них есть шансы на чемпионство», - приводит слова Дьякова «Чемпионат».

Напомним, что игра пройдёт сегодня, 13 марта, и начнётся в 20:15 по московскому времени.