«Динамо» озвучило состав на кубковый матч с «Зенитом»

В среду вечером «Динамо» будет играть в гостях у «Зенита» в ответном матче 1/4 финал Пути РПЛ Кубка России. Наставник московской команды Марцел Личка решил выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Лещук, Фернандес, Бальбуэна, Маричаль, Паршивлюк, Бителло, Лаксальт, Фомин, Чавес, Гладышев, Тюкавин.

Матч «Зенит» - «Динамо» стартует в момент, когда стрелки часов в Москве будут показывать 20:15. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

В первом матче «Динамо» на своём поле обыграло «Зенит» - 1:0.