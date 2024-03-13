Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

«Динамо» озвучило состав на кубковый матч с «Зенитом»

13 Марта 2024 • 19:19 Комментировать
Зенит
...
Динамо Москва
Через 0 ч. -8 мин.

В среду вечером «Динамо» будет играть в гостях у «Зенита» в ответном матче 1/4 финал Пути РПЛ Кубка России. Наставник московской команды Марцел Личка решил выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Лещук, Фернандес, Бальбуэна, Маричаль, Паршивлюк, Бителло, Лаксальт, Фомин, Чавес, Гладышев, Тюкавин.

Матч «Зенит» - «Динамо» стартует в момент, когда стрелки часов в Москве будут показывать 20:15. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

В первом матче «Динамо» на своём поле обыграло «Зенит» - 1:0.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва

Новости по матчу

Сегодня, 13 Марта
20:15
Семак: «На сегодняшний день это оптимальный состав»
19:45
«Зенит» - «Динамо»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 2
19:19
«Динамо» озвучило состав на кубковый матч с «Зенитом»
18:31
Борис Игнатьев: «Для «Динамо» игра с «Зенитом» — отличный тест»
18:14
Гладилин: «Зениту» будет непросто в матче с «Динамо»
16:42
Гранат: Надеюсь, «Динамо» добьётся нужного результата в матче с «Зенитом»
14:56
Ставка и прогноз на матч Зенит — Динамо РПЛ — 13 марта 2024
14:13
Тарханов считает, что «Зенит» сможет пройти «Динамо» в Кубке России 3
10:27
Дьяков поделился ожиданиями от кубкового матча между «Зенитом» и «Динамо»
10:18
Орещук: «Динамо» должно пройти «Зенит» в Кубке России
10:10
Личка поделился ожиданиями от матча против «Зенита»
09:53
Радимов: «Нино — защитник высочайшего уровня, а Артуру нужен идеальный газон»
09:41
Радимов: «Динамо» «вытаскивает» матчи, в которых играет не очень хорошо»
02:11
Зенит - Динамо: где смотреть прямую трансляцию онлайн
12 Марта
18:19
​Деменко поделился ожиданиями от матча «Зенита» и «Динамо»
17:52
Ставка и прогноз на матч Зенит — Динамо Кубка России — 13 марта 2024
17:01
Пивоваров: «Мы ждём мощной игры с «Зенитом»
16:17
Прогноз на точный счёт матча Зенит — Динамо Кубка России — 13 марта 2024
15:51
Хомуха: «Зениту» вполне по силам выиграть Кубок России»
15:25
Бышовец: «Победителем Кубка России станет либо «Зенит», либо «Динамо»
13:22
Широков: «Динамо» пока везёт»
10:15
Васильев: «Краснодар» сильный, но «Зенит» должен стать чемпионом»
09:40
Погребняк: «Зенит» занял то место, где должен находиться — на троне»
11 Марта
19:30
Борис Игнатьев: «Я бы не рискнул назвать фаворита в матче «Зенит» - «Динамо»
18:03
Черчесов: «Игра с «Динамо» в Кубке уже реально покажет, насколько «Зенит» готов ко второй части сезона»
13:31
Назначен судья на матч «Зенит» - «Динамо»
10 Марта
14:22
Личка: «Не будем искать нефутбольные моменты в матче с «Зенитом»
13:37
Агент Караваева: «Не знаю, когда поправится Вячеслав»
10:59
Бальбуэна: «Играть за «Динамо» до конца карьеры — почему бы и нет?»
10:50
Семшов считает, что «Динамо» имеет преимущество перед кубковым матчем с «Зенитом»
09:57
Личка: «После матча с «Зенитом» в «Динамо» останется 11 игроков»
09 Марта
22:00
Шунин не сыграет с «Зенитом»
21:26
Степашин: Я очень жду победы в Ленинграде над «Зенитом» 1
29 Февраля
09:25
Карраскаль: «Зенит» — одна из лучших команд России»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЗЕНИТ ДИНАМО МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Суперкомпьютер подсчитал расклады в чемпионской гонке АПЛ после матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» ​Роналдо: «Если Холанн, Мбаппе и Беллингем будут в «Реале», это напомнит мне о «галактикос» Гвардиола ответил на вопрос о недовольстве де Брёйне заменой «Спартак» проведёт переговоры с новым тренером - известно имя Рой Кин: «Гвардиола поступил правильно, заменив де Брёйне» ​«Барселона» задумала вернуть футболиста ​Роналдо назвал легендарного игрока, которого ему напоминает Беллингем ​«Манчестер Юнайтед» попытается купить звёздного форварда – известно имя ​Канселу назвал клуб, за который хочет играть в следующем сезоне
«Реал» - «РБ Лейпциг»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 Фермин Лопес – вперёд, Хвича – на вылет: «Барселона» побила «Наполи» и запрыгнула в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Зенит» уже завтра может стать лидером! «Ростов» дублем Мохебби прибил «Краснодар» в южном дерби «Быки» не прошли: «Реал» выстоял против «РБ Лейпцига» и шагнул в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» уже вторая после победы над «Мальоркой» «Урал» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Фанаты «Барселоны» желают смерти звезде «Реала» - известно имя Раскрыт доход «Барселоны» с продажи футболок — каталонцы лучшие по данному показателю «Ростов» - «Краснодар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
Спортивные новости
Селиваненко рассказал, скажется ли трёхсетовый матч с Кордой на игре Медведева против Димитрова Канарейкин высказался о возможных отставках в ЦСКА и «Ак Барсе» Опеределились все пары 1/4 финала плей-офф КХЛ Волевая победа в Минске принесла московскому «Динамо» путёвку во второй раунд плей-офф КХЛ Канарейкин: «Прошлогодняя ситуация с Федотовым аукнулась ЦСКА в этом сезоне» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Волгарь Волгарь
Ахмат Ахмат
1
2
5.80 3.80 1.55
Видео
Перерыв
Родина Москва Родина Москва
Урал Урал
1
1
3.80 3.40 1.92
Видео
13.03.24 в 20:15
Зенит Зенит
Динамо Москва Динамо Москва
1.85 3.60 4.30
Видео
14.03.24 в 15:30
СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск
Сочи Сочи
3.60 3.30 2.00
Видео
14.03.24 в 18:00
Спартак Москва Спартак Москва
Оренбург Оренбург
1.70 3.70 5.00
Видео
14.03.24 в 18:00
Локомотив Москва Локомотив Москва
Балтика Балтика
1.82 3.50 4.50
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Марта
20:15 · Кубок России
Семак: «На сегодняшний день это оптимальный состав»
20:10 · Кубок России
«Урал» переиграл «Родину» в серии пенальти
19:56 · Россия. Премьер-лига
Обляков поблагодарил болельщиков ЦСКА за атмосферу на стадионе
19:45 · Кубок России
«Зенит» - «Динамо»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 2
19:25 · Россия. Премьер-лига
Алдонин уверен, что у ЦСКА есть перспективы не только в Кубке России
19:19 · Кубок России
«Динамо» озвучило состав на кубковый матч с «Зенитом»
19:10 · Россия. Премьер-лига
Чалов обратился к болельщикам ЦСКА
19:07 · Кубок России
Артур и Кассьерра – в основе «Зенита» на битву с «Динамо»
18:48 · Кубок России
Рябчук: Надеюсь, «Спартак» пройдёт «Оренбург» в Кубке России
18:41 · Кубок России
Гранат: Матч с «Оренбургом» может стать последним для Абаскаля
18:31 · Кубок России
Борис Игнатьев: «Для «Динамо» игра с «Зенитом» — отличный тест»
18:29 · Россия. Премьер-лига
Юшин забил бывшему клубу в первые минуты игры «Родины» и «Урала»
18:14 · Кубок России
Гладилин: «Зениту» будет непросто в матче с «Динамо»
17:43 · Кубок России
Тороп: «Роша — лидер ЦСКА»
17:30 · Кубок России
«Родина» - «Урал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 1
Все новости