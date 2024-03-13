Новичка «Зенита» Нино не пугает плотный график матчей

За последнюю декаду питерскому «Зениту» довелось сыграть три официальных матча – два в РПЛ и один – в Кубке России. Зимний новичок обороны чемпиона России Нино рассказал, что его столь напряжённая серия из трёх матчей кряду ничуть не пугает – в Бразилии он уже успел привыкнуть к такому.

«Я из Бразилии, в прошлом играл по 60 матчей за год. У меня получается восстанавливаться», - делится Нино для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что перебрался Нино в Питер из знаменитого бразильского клуба «Флуминенсе», в котором 26-летний центрдеф был капитаном.

Больше подробностей о победе «Зенита» над «Динамо» в Кубке России – тут.