Хомуха: «Зениту» вполне по силам выиграть Кубок России»

Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Хомуха оценил перспективы петербургской команды в Кубке России.

По мнению эксперта, глубина состава позволяет «Зениту» успешно выступать на два фронта и претендовать на победу в кубковом турнире.

«Зениту» вполне по силам выиграть Кубок России. Клуб точно ставит перед собой задачу одержать победу в этом турнире», — цитирует Хомуху «РБ Спорт».

Напомним, завтра, 13 марта, «Зенит» проведёт ответный матч 1/4 финала Кубка России (Пути РПЛ) против «Динамо». Первая встреча этих команд завершилась минимальной победой москвичей со счётом 1:0.

Отметим, что в последний раз петербургский клуб выигрывал Кубок России в 2020 году.