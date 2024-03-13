Личка объяснил отсутствие в составе Дасы и Макарова

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Зенитом».

- По составу. Сегодня по понятным причинам не может играть Карраскаль. Зато возвращаются Бальбуэна и Лаксальт. Что для вас важнее?

- Что для меня важнее? Буду говорить, что для нас очень важные игроки Фаби Бальбуэна и Диего Лаксальт. Понятно, командный дух на сегодняшний день хороший, это нам помогает на поле. Но опыт этих двух игроков для нас очень и очень важный.

- Если сравнивать с составом на предыдущий матч чемпионата, то сегодня остается в запасе Даса. Почему?

- Я думал, что у него сегодня уже все было нормально, он готов к игре. Только в воскресенье и понедельник он больше работал индивидуально. Я использовал этот момент, чтобы они начинали игру, и включил игрока Николаса Маричаля, потому что он может играть на этой позиции, он достаточно быстрый. Еще высокий, что значит, что он поможет при стандартах как в обороне, так и в атаке.

- Макаров тоже в запасе, если сравнивать с предыдущим матчем. В чем причина?

- Там уже и перед первой игрой, Макаров и Гладышев выглядели хорошо. У меня были сомнения 50/50, кто начнет. Я наконец решал, что начинает Макаров. У него тоже неплохо получалось, он забил гол и помог команде. Сегодня он работал две игры физически хорошо. Сегодня получает свое игровое время Гладышев. Я желаю, чтобы он был столь же успешным, как Макаров с «Локомотивом».