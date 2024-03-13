Личка: «У «Зенита» на скамейке сидят ещё три «собаки», которые умеют забивать голы»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Зенитом».

- Сейчас Сергей Семак перед матчем, глядя на состав вашей команды сказал, что не смог определить, сколько защитников у вас будет на поле. Он обратил внимание на то, что Марцел Личка в последнее время не играет в пять защитников. Как это будет на поле, если об этом можно будет говорить?

- Можно об этом говорить. Мы не стараемся сохранить такую нашу схему 4-3-3. Когда ты играешь низким блоком и попадаешь на 4-5-1, можно сказать. Но то же самое у «Зенита» и других команд. Но схема 4-3-3, насколько я видел состав «Зенита», он тоже будет использовать эту схему. Думаю, покажем вместе хороший футбол и зрители будут довольны.

- Преимущество в один мяч, которое есть у вашей команды, с футбольной точки зрения имеет большое значение?

- Я думаю, уже неактуально, потому что если мы хотим выходить в четвертьфинал, то должны забить сегодня, потому что «Зенит» очень хорошо использует качества игроков, они умеют забивать голы, что показали на выходных против «Урала». При этом на скамейке сидят еще три «собаки», которые умеют забивать голы. Мы не должны думать о том, чтобы играть здесь на ничью 0:0. Нет, надо играть активнее вперед и стараться быть опасными для защиты соперника.