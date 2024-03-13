«Динамо» потерпело первое поражение за полгода в официальном матче

Московское «Динамо» вечером среды проиграло питерскому «Зениту» в рамках Пути РПЛ Кубка России (0:2). Таким образом, динамовцы получают второй шанс в рамках турнира и выбывают в нижнюю сетку – в Путь регионов.

Но самое интересное в этой игре в том, что «Динамо» по её итогу потерпело лишь первое поражение за почти полгода. Учитывая, разумеется, только официальные матчи.

Так, последнее поражение «бело-голубых» до 13 марта датировалось 23 сентября – в тот день «Динамо» в рамках РПЛ уступило «Спартаку» из Москвы (0:1).

Больше подробностей о матче подопечных Сергея Семака и Марцела Лички – в нашем обзоре.