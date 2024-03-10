Бальбуэна: «Играть за «Динамо» до конца карьеры — почему бы и нет?»

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна высказался о своём будущем в московском клубе.

Напомним, действующий контракт парагвайского футболиста с «Динамо» рассчитан до конца июня 2025 года. Бальбуэна признался, что хотел бы продлить соглашение.

«Конечно, я хотел бы его (контракт) продлить. Об этом лучше спросить у Павла Константиновича (Пивоварова). Играть за «Динамо» до конца карьеры — почему бы и нет?» — цитирует Бальбуэну Sport24.

В текущем сезоне 32-летний защитник провёл в составе «Динамо» 20 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

Цвета московского клуба Бальбуэна защищает с 2021 года. Также парагвайский футболист выступал за «Коринтианс» и английский «Вест Хэм».