Бышовец: «Победителем Кубка России станет либо «Зенит», либо «Динамо»

Известный российский тренер Анатолий Бышовец назвал главных претендентов на победу в Кубке России.

«Победителем Кубка России станет либо «Зенит», либо «Динамо», — цитирует Бышовца «РБ Спорт».

Напомним, завтра, 13 марта, «Зенит» и «Динамо» проведут очную встречу в рамках ответного матча 1/4 финала Кубка России (Пути РПЛ). Первая игра этих команд завершилась победой «бело-голубых» со счётом 1:0.

По мнению Бышовца, именно в предстоящей встрече зрители смогут увидеть весь потенциал «Динамо», так как в своих предыдущих играх против «Локомотива» и «Ахмата» «бело-голубые» не показывали всё, на что способны.