Орещук: «Динамо» должно пройти «Зенит» в Кубке России

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России, в котором столичный клуб на выезде сыграет против питерского «Зенита».

Специалист отметил, что «бело-голубые» всегда хорошо проявляются себя в Санкт-Петербурге, и если они покажут свой футбол, то смогут выйти в следующую стадию.

«Я думаю, они «Зенит» в Кубке должны пройти. Не прижмутся к воротам, а именно покажут свой футбол, в который они могут играть. Шансы у них большие», - приводит слова Оренщука «РБ Спорт».

Напомним, что в первом матче победу со счётом 1:0 одержала команда Марцела Лички.